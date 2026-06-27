48 gradi a Madrid

Caldo record, l'Europa in emergenza: 212 morti in Spagna

12.00 CALDO EUROPA SRV

di Marco Graziano
27 Giu 2026 - 13:44
01:31 
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IL caldo record che sta investendo l'Europa potrebbe causare fino a 12mila morti. A dirlo è l'Economist che DEscrive il 45% delle città europee oltre i livelli massimi mai registrati di stress termico. Basta guardare le temperature raggiunte in questi giorni nelle capitali del vecchio continente per trovare conferma e le previsioni per i prossimi giorni non vanno meglio. Da Strasburgo a Budapest, passando per Berlino Praga e Vienna si sfioreranno ovunque i 40 gradi. Città roventi di giorno e di notte.  

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