Caldo record, l'Europa in emergenza: 212 morti in Spagna

IL caldo record che sta investendo l'Europa potrebbe causare fino a 12mila morti. A dirlo è l'Economist che DEscrive il 45% delle città europee oltre i livelli massimi mai registrati di stress termico. Basta guardare le temperature raggiunte in questi giorni nelle capitali del vecchio continente per trovare conferma e le previsioni per i prossimi giorni non vanno meglio. Da Strasburgo a Budapest, passando per Berlino Praga e Vienna si sfioreranno ovunque i 40 gradi. Città roventi di giorno e di notte.