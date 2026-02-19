"Caduta Libera", nuova vincita da 81mila euro per il campione Giovanni
Il concorrente, che in precedenza aveva già accumulato più di 100mila euro, ha risolto il gioco finale aggiudicandosi il montepremi in palio
Un'altra puntata ricca di emozioni per il campione di "Caduta Libera" Giovanni, che si aggiudica 81mila euro. Durante l'appuntamento del game show in onda mercoledì 18 febbraio, il concorrente ha dato ancora una volta prova delle sue abilità, prima nel superare gli sfidanti e poi nel risolvere il gioco finale del "Sei vincente", decisivo per la conquista del montepremi in palio.