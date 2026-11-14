"Attacchi hacker, down dei servizi ed email minatorie... Il piano B potrebbe essere il ritorno all'analogico"

"Tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni non è altro che il digitale che ci presenta il conto... Stiamo vedendo i sintomi, gli attacchi hacker ai frigoriferi, le email minatorie, il blocco di Microsoft, il blocco degli aerei... Questa è la sintomatologia di una malattia che si chiama 'obsolescenza' e 'concentrazione'. L'obsolescenza perché ormai parliamo di sistemi che sono vecchi di trenta, quarant'anni e non sono stati rinnovati anche per ragioni economiche. Di concentrazione perché sappiamo che la dipendenza da quattro, cinque big tech mondiali di tutte le infrastrutture è tale per cui basta che ne collassi una e collassa con lei mezzo mondo, questo è il tema. Il conto dovrà essere saldato... ma non sarà una cosa breve", è quanto affermatoa Tgcom24 dall'esperto informatico Alessandro Curioni che ha continuato: "Dobbiamo svecchiare i sistemi, dobbiamo iniziare a capire che tutto quello che abbiamo digitalizzato presenta dei rischi e dei problemi". "La nostra civiltà, la nostra società si poggia su pilastri digitali ormai consunti ai quali bisogna mettere una pezza, o comunque come minimo avere un piano B in attesa di metterci una pezza... Quel piano B potrebbe anche essere analogico. Dobbiamo iniziare a pensare collettivamente, quello che è successo a Microsoft ha prodotto effetti globali... quindi ci dobbiamo preoccupare tutti insieme. O troviamo un metodo, investimenti congiunti e condividiamo le informazioni o altrimenti non possiamo uscire da questo", ha concluso l'esperto.