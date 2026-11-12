"Amedeo Minghi, 60 anni di musica": al Brancaccio la serata evento con tanti ospiti

Sessant'anni di musica, canzoni e ricordi. Al Teatro Brancaccio di Roma va in scena "Amedeo Minghi: 60 anni della nostra storia", la serata speciale dedicata alla lunga carriera del cantautore romano. Tra musica dal vivo, ospiti e momenti di racconto, l'evento ripercorre un percorso artistico che ha attraversato generazioni di italiani. Lo spettacolo anticipa inoltre il tour "Anniversari", con cui Minghi celebrerà ufficialmente i suoi sei decenni di attività musicale.