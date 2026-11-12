L'evento a Roma

"Amedeo Minghi, 60 anni di musica": al Brancaccio la serata evento con tanti ospiti

Al Teatro Brancaccio di Roma uno spettacolo speciale celebra sei decenni di carriera del cantautore romano e anticipa il tour "Anniversari"

di Michelangelo Luliano
12 Nov 2026 - 14:25
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Sessant'anni di musica, canzoni e ricordi. Al Teatro Brancaccio di Roma va in scena "Amedeo Minghi: 60 anni della nostra storia", la serata speciale dedicata alla lunga carriera del cantautore romano. Tra musica dal vivo, ospiti e momenti di racconto, l'evento ripercorre un percorso artistico che ha attraversato generazioni di italiani. Lo spettacolo anticipa inoltre il tour "Anniversari", con cui Minghi celebrerà ufficialmente i suoi sei decenni di attività musicale.

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