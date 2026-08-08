Hyde Park, il cuore verde di Londra, celebre per i suoi prati ben curati, trasformato in una distesa desertica di erba secca bruciata dal sole. Nella capitale britannica non piove da oltre un mese e i suoi abitanti non ricordano nulla di simile. Vista dall'alto la Chiesa di Ognisanti nel quartiere di Poplar appare circondata da campi aridi e polverosi, nei quali spicca il rettangolo verde di un campo da cricket regolarmente innaffiato. Quasi tutti i parchi sotto il Big Ben appaiono come lande ingiallite: aiuole fiorite, alberi rigogliosi sembrano lontani ricordi come le famose giornate di pioggia londinese.