A Città di Castello si apre la stagione del tartufo

Vanghino in mano, cani al fianco e via, nei boschi a caccia della “trifola”. A Città di Castello è ripartita la cerca e cavatura del tartufo, una tradizione che ogni anno richiama nei boschi centinaia di appassionati. Qui, 1.500 i tartufai, parte di un esercito di quasi duemila cavatori nell’Alta Umbria, sono pronti a scovare il prelibato "re" del bosco

E per chi conosce bene il prezioso tubero, le condizioni fanno sperare in una stagione soprattutto all’insegna del gusto. La cerca del tartufo bianco proseguirà fino al 31 dicembre. E intanto cresce l’attesa per il Salone Nazionale del Bianco Pregiato, che nei primi tre weekend di novembre porterà nel centro storico gusto, tradizione e i sapori della trifola.

