Edito da Cantagalli

"2033. Quando la terra divenne cielo", di Cristiano Ceresani

Il discorso di un bambino durante l'Angelus spacca in due il mondo: è la denuncia che l'Apocalisse la stiamo già vivendo senza accorgercene

di Carlo Gallucci
27 Ott 2026 - 13:02
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