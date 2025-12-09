Zelensky in Italia per blindare il sostegno europeo

La sovranità di Kiev va rispettata e la sicurezza garantita, per un'Ucraina forte sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati, hanno detto i vertici dell'Unione Europea e della Nato durante l'incontro serale con Zelensky. Poco prima a Londra, il presidente ucraino aveva visto i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania: l'Europa deve stare al fianco dell'Ucraina e deve aumentare la pressione economica su Mosca.