Mondo
GIORNATA DI INCONTRI

Zelensky arrivato a Palazzo Chigi, accolto da Giorgia Meloni

Il presidente ucraino per circa un'ora e mezza a colloquio: "Sui negoziati di pace mi fido di lei"

09 Dic 2025 - 17:09
01:23 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a palazzo Chigi, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel cortile d'onore sono stati eseguiti gli inni nazionali prima del colloquio tra i due. Ad accoglierlo anche una bandiera ucraina, sventolata da alcuni cittadini su Galleria Colonna. Verso piazza di Monte Citorio, invece, la grande bandiera dell'Europa con al centro quella ucraina retta dagli esponenti di +Europa