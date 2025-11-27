Vilnius, il jet polacco finisce fuori pista durante l'atterraggio

Momenti di tensione all’aeroporto di Vilnius, dove un aereo passeggeri della compagnia LOT è finito fuori pista durante la fase di atterraggio. Il volo LO771, partito da Varsavia, trasportava 63 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio a bordo. Nessuno di loro è rimasto ferito. Dopo l’arresto del velivolo, un Embraer EMBJ3.SA 170, i passeggeri sono stati fatti scendere tramite scale mobili e trasferiti al terminal in condizioni di sicurezza. L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso per consentire i controlli e la rimozione del mezzo prima di poter riprendere le operazioni.