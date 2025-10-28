Venti a 260 km/h: l'uragano più violento nelle storia recente della Giamaica

Avvicinandosi alla Giamaica l'uragano Melissa si è intensificato arrivando alla categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson. Con i suoi venti a 260 km/h, si tratta dell'uragano più forte della storia recente che abbia colpito direttamente la piccola nazione caraibica. Secondo le previsioni, colpirà anche Cuba e le Bahamas. Melissa ha il suo centro a circa 205 chilometri a sud-sudovest di Kingston, in Giamaica, e a circa 505 chilometri a sud-sudovest di Guantanamo, a Cuba, in base ai dati riferiti dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti di Miami.