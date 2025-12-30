Logo Tgcom24
Politica
il messaggio di fine anno

Valditara sulla scuola italiana 2025: "Aumentano le risorse, rinnovati i contratti e superati i target europei"

Il punto del ministro dell'Istruzione sui risultati raggiunti

30 Dic 2025 - 11:36
"Al termine del 2025 buone notizie per la scuola italiana. Vediamole nei dettagli. Questa legge di bilancio aumenta le risorse per la scuola italiana per il 2026. Non è vero, quanto sostengono le opposizioni, che nel 2026 le risorse per la scuola italiana diminuiranno rispetto al 2025. Ma cerchiamo di spiegare come avviene la manovra di bilancio. Bilancio dello Stato assegna delle cifre certe soltanto per l'anno successivo. Quindi la legge di bilancio approvata nel 2025 assegna delle cifre certe per il 2026".

giuseppe valditara
