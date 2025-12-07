Usa-Ue, è scontro totale

Uno contro 27 e viceversa, Washington e Bruxelles ormai ai ferri corti. Lo scontro tra Stati Uniti ed Europa è aperto, la frattura transatlantica evidente dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale statunitense fortemente critica verso il Vecchio continente e all'insegna dell'America First. Una doccia fredda che ha stordito gli alleati europei: ma dopo il documento di Donald Trump, è Elon Musk - una volta tra i più stretti collaboratori del presidente - ad entrare a gamba tesa nelle polemiche innescate dalla nuova dottrina americana: "L'Unione europea dovrebbe essere abolita e la sovranità tornare ai singoli Stati, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Un attacco frontale che sposa il pensiero dell'amministrazione Trump.