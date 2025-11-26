Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Le immagini del luogo

Usa, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due militari della Guardia nazionale

Fermato un sospettato

26 Nov 2025 - 23:06
01:04 

Sparatoria vicino alla Casa Bianca. Colpiti due militari della Guardia nazionale. Fermato un sospettato.

usa
casa bianca
video evidenza