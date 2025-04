Usa, l'incredibile catena umana per traslocare oltre 9mila libri

I residenti di Chelsea, una piccola comunità del Michigan, hanno aiutato una libreria locale a spostare tutti i suoi libri, oltre 9mila, uno per uno, in un nuovo negozio a circa un isolato di distanza. Una “brigata del libro” composta da circa 300 persone disposte in due file sul marciapiede nel centro del comune nella contea di Washtenaw, hanno passato ogni titolo dalla precedente sede di Serendipity Books direttamente agli scaffali corretti e in ordine alfabetico nel nuovo edificio.