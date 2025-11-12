Usa, il jackpot della Mega Millions sfiora il miliardo di dollari

ll jackpot della lotteria Mega Millions continua a stabilire record su record e avvicina al miliardo di dollari. Si tratta dell'ottavo più alto nella storia del gioco ed è la terza volta che il jackpot raggiunge questo livello da quando 1.602 miliardi di dollari sono stati vinti in Florida l'8 agosto 2023. Nell'estrazione del 7 novembre scorso, sono stati venduti più di 688mila biglietti vincenti a livello nazionale in tutte le categorie di premio, per un totale di oltre 13,8 milioni di dollari di vincite. Da quando è iniziata la corsa al jackpot, sono stati venduti in totale quasi 12,4 milioni di biglietti vincenti e i giocatori hanno incassato quasi 288 milioni di dollari in premi.