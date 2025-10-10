Logo Tgcom24
INCIDENTE IN MATTINATA

Usa, esplosione in una fabbrica in Tennessee: il fumo e le macerie

Secondo le autorità locali, almeno 19 persone sono morte o disperse

10 Ott 2025 - 22:21
01:05 

Almeno 19 persone sono morte o disperse a seguito della violenta esplosione avvenuta in una fabbrica di esplosivi militari in Tennessee. "Posso dirvi che mancano 19 persone", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, in una conferenza stampa. L'incidente è avvenuto alle 7.45 (ora locale) di venerdì 10 ottobre e presso l'Accurate Energetic Systems, che si trova a circa 100 chilometri a sud-ovest di Nashville, tra le contee di Hickman e Humphreys. Nell'impianto lavorano solitamente circa 80 persone, ma non è chiaro quanti fossero presenti al momento dell'esplosione.

