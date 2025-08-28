Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN CAROLINA DEL NORD

Usa, atterraggio di emergenza in mare: pilota salvato in 30 secondi al largo di Oak Island

I soccorritori, già presenti nella zona per un'altra emergenza, sono intervenuti rapidamente raggiungendo il piccolo velivolo e portando in salvo l'uomo in pochissimo tempo

28 Ago 2025 - 15:26
01:13 

Un video ripreso da un drone mostra il momento in cui il pilota Mark Finkelstein è stato soccorso dopo un atterraggio di emergenza in mare al largo della costa di Oak Island Pier, in North Carolina. Secondo Finkelstein, il suo aereo personale ha subito un guasto al motore. I soccorritori, già presenti nella zona per un'altra emergenza, sono intervenuti rapidamente raggiungendo il piccolo velivolo e portando in salvo Finkelstein in meno di 30 secondi.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri