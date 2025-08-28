Usa, atterraggio di emergenza in mare: pilota salvato in 30 secondi al largo di Oak Island

Un video ripreso da un drone mostra il momento in cui il pilota Mark Finkelstein è stato soccorso dopo un atterraggio di emergenza in mare al largo della costa di Oak Island Pier, in North Carolina. Secondo Finkelstein, il suo aereo personale ha subito un guasto al motore. I soccorritori, già presenti nella zona per un'altra emergenza, sono intervenuti rapidamente raggiungendo il piccolo velivolo e portando in salvo Finkelstein in meno di 30 secondi.