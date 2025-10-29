Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
nella parte orientale dell'isola

Uragano Melissa si abbatte su Cuba, evacuate 700mila persone

I meteorologi prevedono mareggiate fino a 3,6 metri e piogge torrenziali fino a 50 centimetri con alto rischio di frane e inondazioni

29 Ott 2025 - 09:26
00:35 

L'uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba presso la città di Chivirico. Classificato come tempesta di categoria 3 "estremamente pericolosa" dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti, dopo aver colpito duramente la Giamaica con venti che hanno raggiunto i 295 chilometri orari, si conferma uno degli uragani atlantici più potenti mai registrati. Le autorità cubane hanno disposto l'evacuazione di oltre 700.000 persone mentre i meteorologi prevedono mareggiate fino a 3,6 metri e piogge torrenziali fino a 50 centimetri con alto rischio di frane e inondazioni. L'allarme riguarda in particolare le province orientali come Santiago de Cuba Granma Guantánamo Holguín e Las Tunas.

uragano
cuba
video evidenza