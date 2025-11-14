Un fan travolge Ariana Grande sul red carpet

Un incontro con i fan si è trasformato in un momento di tensione per Ariana Grande, coinvolta in un episodio inatteso mentre era insieme al cast alla première di Wicked a Singapore. In diversi video circolati online si vede un uomo superare con forza le barriere di sicurezza e lanciarsi verso l'attrice, stringendola in un abbraccio brusco che la coglie completamente di sorpresa. La prima a intervenire non è stata la sicurezza ma Cynthia Erivo, co-protagonista di Grande. L’attrice si avvicina rapidamente e spinge via l’intruso, posizionandosi tra Ariana e l’uomo per proteggerla. La reazione istintiva e decisa ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando la prontezza con cui ha difeso la collega. Pochi istanti dopo sopraggiunge anche Michelle Yeoh, che raggiunge Ariana e cerca di tranquillizzarla mentre la sicurezza interviene per allontanare definitivamente il fan. I video mostrano Ariana visibilmente scossa, circondata dalle colleghe che la sostengono nei momenti successivi all’incidente.