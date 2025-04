Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato una scuola usata come rifugio di guerra da oltre 300 abitanti del villaggio di Yahidne, nella regione di Chernihiv. All'inizio della guerra i residenti sono rimasti chiusi per settimane nel seminterrato dell'istituto scolastico: 18 persone morirono per stress e privazioni. Le forze russe hanno lasciato il villaggio all'inizio di aprile 2022.