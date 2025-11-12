Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
CONTINUA LA GUERRA

Ucraina, raid russi su Kharkiv: diversi feriti in nuovi attacchi con droni

Le esplosioni hanno causato gravi danni a edifici e magazzini

12 Nov 2025 - 14:53
00:59 

Nuovi attacchi russi su Kharkiv. Secondo le autorità locali, cinque persone sono rimaste ferite dopo una serie di raid con droni che hanno colpito la seconda città più grande dell'Ucraina. Le forze russe avrebbero lanciato almeno tre attacchi, prendendo di mira il Centro regionale per il reclutamento territoriale e il supporto sociale, oltre a un'azienda di logistica e trasporti. Le esplosioni hanno causato gravi danni a edifici e magazzini, come riportato dal Servizio statale di emergenza ucraino. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre una persona ha ricevuto cure sul posto. 