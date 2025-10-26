Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: tre morti

Terrorizzare i civili, piegare la tenuta complessiva di un'opinione pubblica esausta, fiaccata da quattro anni di sirene, macerie, morti. Anche per questo la guerra psicologica di Mosca non può prescindere Kiev, costantemente sotto attacco. Il bilancio dell'ultima notte di raid è di almeno tre morti e ventinove feriti, tra cui sei bambini, il più piccolo di 4 anni. Nel mirino non strutture militari, bensì obiettivi civili, come questo complesso residenziale nel distretto di Desna. Il sindaco della capitale Vitaly Klitcho spiega come i detriti di alcuni droni siano caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori, intossicando altre 7 persone, tra cui due bambini.