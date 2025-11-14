Ucraina, Kiev sotto attacco

Il suono delle sirene, il fuoco, poi il buio. È stata un'altra notte di paura a Kiev. Mosca ha attaccato la capitale ucraina con 430 droni e 18 missili che hanno provocato almeno 10 feriti e quattro morti. L'esercito russo ha preso di mira obiettivi civili, colpendo indiscriminatamente ogni quartiere della città, parte di una strategia che ha poco a che fare con la tattica militare e che mira a spaventare la popolazione lontana dalla linea del fronte per spingerla alla resa. Una scuola, un ospedale e diversi edifici abitativi sono stati danneggiati. In tanti si sono nascosti nelle cantine e nelle stazioni della metropolitana, altri si sono riversati per strada.