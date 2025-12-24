Ucraina, "i soldati russi combattono a cavallo"

I militari ucraini della 92esima brigata separata di assalto hanno diffuso un video in cui si vedono soldati russi attraversare una pianura nella regione di Dnipro a cavallo. "Nei loro assalti da carne da cannone perdono i loro equipaggiamenti molto velocemente e sono costretti a spostarsi a cavallo", scrivono gli ucraini. Per Kiev, infatti, si tratterebbe di un segnale chiaro di come le forze armate russe stiano esaurendo le scorte di equipaggiamento militare per combattere al fronte.