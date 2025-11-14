Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il video

Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev

Un attacco su larga scala

14 Nov 2025 - 10:59
00:41 

La Russia ha lanciato stanotte un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni.

ucraina
video evidenza