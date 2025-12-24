Logo Tgcom24
si continua a combattere

Ucraina, bomba a Mosca: tre morti

"Secondo gli investigatori l'ordigno è stato azionato mentre i poliziotti tentavano di arrestare un sospetto

di Elia Milani
24 Dic 2025 - 13:22
01:27 

A poche ore dal Natale la guerra tra Russia e Ucraina non accenna a fermarsi. Nella notte un'esplosione ha ucciso due agenti della polizia stradale russa e una terza persona nel sud di Mosca. Secondo gli investigatori l'ordigno è stato azionato mentre i poliziotti tentavano di arrestare un sospetto che si trovava dentro a un veicolo. L'incidente è avvenuto poco lontano dal luogo dell'esplosione dell'autobomba che due giorni fa ha ucciso il generale russo Sarvarov. Per quella morte il Cremlino sospetta la mano dei servizi segreti di Kiev. 