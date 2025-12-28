Logo Tgcom24
alle 19 ora italiana

Ucraina, anticipato il vertice Trump-Zelensky

Inizierà alle 19, non alle 21 come inizialmente previsto, in Florida, presso la residenza privata del presidente americano: è il settimo faccia a faccia in un anno

di Luca Pesante
28 Dic 2025 - 12:18
01:32 
