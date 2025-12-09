Tutto il mondo si prepara per il Natale

Il conto alla rovescia e le luci dell'albero che si accendono. Di fronte alla chiesa di San Michele a Lattakia (sulla costa della Siria) la minoranza cristiana si prepara a festeggiare il Natale, mentre si riempiono le piazze del Paese per celebrare il primo anniversario della caduta del dittatore Assad. Tutto il mondo attende il 25 dicembre e si illumina a festa. A Berlino oltre ai mercatini e alla scintillante Porta di Brandeburgo tutti sono attratti da questa pista di pattinaggio sul ghiaccio che si trova sotto all'istallazione Winterlights con 300 alberi di pino illuminati da 100mila led. A Bruxelles alberi di cioccolato belga vengono esposti nelle vetrine del centro, poco lontano dal via vai di turisti nella Gran Place. Luminarie natalizie anche sulla Torre Eiffel e gli Champs Elisee parigini, dove è ormai iniziata la corsa ai regali. Per le strade di Zagabria un Babbo Natale saluta da una carrozza. Nella capitale croata è un susseguirsi di spettacoli musicali sotto a un abete illuminato a festa. Dall'Europa all'estremo oriente. Bambini giapponesi non smettono di sorridere di fronte a questo spettacolo di bolle e luci nel cuore di Tokyo. Nella capitale giapponese ci si diverte a pattinare sul ghiaccio e a dare la caccia a gadget natalizi. Anche a Taiwan ci si prepara al Natale tra mercatini e neve finta che cade vicino a un grande albero nel cuore di Taipei. Voglia di festa anche nelle Filippine. Luci scintillanti e smartphone puntati all'insù per riprendere questo spettacolo di droni che, nei cieli di Manila, disegna il volto di Babbo Natale.