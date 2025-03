Turista inglese resta bloccata a 1.800 metri, il salvataggio

L'elicottero Drago VF150, in forza al reparto volo Lombardia, è intervenuto per il recupero di una donna di nazionalità inglese, bloccata durante un'escursione nella zona del Monte Poggio Croce, a 1.800 metri di quota, in provincia di Verbania Cusio Ossola. La donna, che si trovava su un costone innevato in una zona impervia, è riuscita a lanciare una chiamata di soccorso. Tuttavia, il suo telefono ha poi perso la copertura di rete, fornendo solo informazioni sommarie sulla sua posizione. Immediatamente è stato attivato il sistema IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che ha permesso, grazie all’analisi delle celle telefoniche, di identificare un’area precisa dove concentrarsi per le ricerche. Quindi l’elicottero Drago 150, equipaggiato per operazioni di soccorso in quota, ha localizzato la donna. Un elisoccorritore, con una manovra al verricello, è riuscito a raggiungere la persona, a imbracarla e a trasportarla a bordo dell’elicottero. La donna è stata poi trasportata in una zona sicura.