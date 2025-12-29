Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Netanyahu negli Usa

Trump: "Se l'Iran riprende il programma nucleare sferrerò un nuovo attacco"

"Ho sentito dire che l'Iran sta cercando di riarmarsi e, se così fosse, dovremo intervenire per fermarli", ha dichiarato Trump nell'incontro con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.

29 Dic 2025 - 22:28
01:05 
donald trump
netanyhau
video evidenza