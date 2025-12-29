Logo Tgcom24
Netanyahu negli Usa

Trump: "Se Hamas non disarma a breve, pagherà"

Donald Trump ha avvertito che se Hamas "non disarma" a breve "pagherà". "Daremo un breve tempo ad Hamas per disarmare, altrimenti pagherà un prezzo", ha detto il presidente americano dopo il colloquio con Benjamin Netanyahu.

29 Dic 2025 - 22:27
00:42 
video evidenza
donald trump
benjamin netanyahu