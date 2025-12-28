Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'arrivo di Zelensky a Mar-a-Lago

Trump: "Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui o andrà avanti per molto tempo"

"Non ho una scadenza per porre fine alla guerra", ha aggiunto

28 Dic 2025 - 20:04
03:50 
guerra russia ucraina