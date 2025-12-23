Logo Tgcom24
Mondo
Trump: "La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale"

Il presidente Usa è tornato a parlare dell'idea di annettere territorio danese"

23 Dic 2025 - 12:37
groenlandia
donald trump