Trump e Putin salgono su una limousine insieme

Donald Trump e Vladimir Putin in macchina insieme. I due leader sono montati su una limousine che li attendeva all'aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson. I due, ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti. All'interno di The Beast, la limousine di Trump, Putin si è seduto sul sedile posteriore sulla sinistra e alcune immagini rubate lo hanno ritratto sorridente. Trump invece era seduto sulla destra. Il tragitto in auto rappresenta un'occasione per i due leader di parlare faccia a faccia senza i loro consiglieri. Nell'auto infatti c'erano solo l'autista e un agente di sicurezza