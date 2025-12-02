Trieste, falsi di lusso nascosti nel container: scovati oltre 300mila articoli

Al porto di Trieste i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato una spedizione di capi di abbigliamento contraffatti nascosti all’interno di un tir con targa turca. Il mezzo era arrivato dalla Turchia a bordo di una motonave, diretto verso Varsavia, ed è stato individuato grazie a una mirata analisi di rischio condotta dal personale specializzato. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 315mila articoli, con un valore di illecito profitto stimato in circa tre milioni di euro. Il rappresentante legale di una società polacca è stato denunciato per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.