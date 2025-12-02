Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Blitz al porto

Trieste, falsi di lusso nascosti nel container: scovati oltre 300mila articoli

La Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno individuato un carico di capi e accessori contraffatti.

02 Dic 2025 - 11:00
00:56 

Al porto di Trieste i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato una spedizione di capi di abbigliamento contraffatti nascosti all’interno di un tir con targa turca. Il mezzo era arrivato dalla Turchia a bordo di una motonave, diretto verso Varsavia, ed è stato individuato grazie a una mirata analisi di rischio condotta dal personale specializzato. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 315mila articoli, con un valore di illecito profitto stimato in circa tre milioni di euro. Il rappresentante legale di una società polacca è stato denunciato per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.

video evidenza