Mondo
morta un'italiana

Tragedia sul Nilo, all'interno dell'imbarcazione squarciata dalla collisione

Le prime immagini dall'interno della nave da crociera che nello scontro ha riportato il danneggiamento di quattro cabine. La vittima è un'italiana

22 Dic 2025 - 08:25
00:24 
egitto
nilo
video evidenza