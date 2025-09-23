Logo Tgcom24
OPERAZIONE DELLA GDF

Tortona, sequestrati 382 chili di cibo cinese in cattivo stato di conservazione

I prodotti, che avrebbero dovuto essere tenuti all'interno di appositi refrigeratori alimentari, era riposti in cassette di plastica e/o cartoni da imballaggio, in palese stato di decongelamento

23 Set 2025 - 11:34
01:30 

 I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno sequestrato 382,5 kg di cibo proveniente dalla Cina, denunciando una persona per la distribuzione, per il consumo, di sostanze alimentari tenute in cattivo stato di conservazione. Il servizio ha consentito di rinvenire, all'interno di un furgone diretto verso un ristorante della provincia, diversi prodotti alimentari (tra cui tofu, carne di maiale, pasta all'uovo) trasportati in cattivo stato di conservazione e, in taluni casi, persino privi di etichettatura per la tracciabilità. I prodotti, che avrebbero dovuto essere tenuti all'interno di appositi refrigeratori alimentari, si presentavano infatti riposti in cassette di plastica e/o cartoni da imballaggio, in palese stato di decongelamento. Il mezzo utilizzato per il trasporto è risultato munito di impianto di refrigerazione non funzionante.

