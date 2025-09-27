Torna l'appuntamento con Verissimo: ecco gli ospiti del 27 settembre

In studio Raimondo Todaro, Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Ascanio Pacelli
Sabato 27 settembre alle 16.30 torna su Canale 5 l'appuntamento con le emozioni e le sorprese di Verissimo. Il ballerino Raimondo Todaro racconterà a Silvia Toffanin la sua nuova vita di uomo e papà.
In studio, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, da sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5, della nuova edizione di "Tú sí que vales".
Infine Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre farà parte del gruppo di tre ex concorrenti storici, scelti per commentare quanto accadrà nella nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura.
