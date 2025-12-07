Torna a eruttare il vulcano Kilauea alle Hawaii: immagini spettacolari

Fontane di lava illuminano il cielo notturno con un bagliore rosso brillante
Il monte Kilauea, situato nella Grande Isola delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni, che da quasi un anno affascinano residenti e visitatori. Dal vulcano fuoriescono fontane di lava che illuminano il cielo notturno con un bagliore rosso brillante. L’eruzione è attualmente contenuta all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Tuttavia, gli scienziati dell’U.S. Geological Survey stanno monitorando attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento del flusso di lava. Al momento, nessuna comunità è a rischio. Il Kilauea, che si trova circa 320 km a sud di Honolulu, rilascia lava a intervalli regolari dalla fine dell'anno scorso.