Torna a eruttare il vulcano Kilauea alle Hawaii: immagini spettacolari

Fontane di lava illuminano il cielo notturno con un bagliore rosso brillante

07 Dic 2025 - 09:34
Il monte Kilauea, situato nella Grande Isola delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni, che da quasi un anno affascinano residenti e visitatori. Dal vulcano fuoriescono fontane di lava che illuminano il cielo notturno con un bagliore rosso brillante. L’eruzione è attualmente contenuta all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Tuttavia, gli scienziati dell’U.S. Geological Survey stanno monitorando attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento del flusso di lava. Al momento, nessuna comunità è a rischio. Il Kilauea, che si trova circa 320 km a sud di Honolulu, rilascia lava a intervalli regolari dalla fine dell'anno scorso.

