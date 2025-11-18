Torino, tre rapine in pochi mesi: arrestato un 46enne

Un uomo italiano di 46 anni è stato arrestato dalla polizia, a Torino, con l'accusa di essere il responsabile di tre rapine messe a segno in pochi mesi. Le indagini sono iniziate a fine settembre, quando un uomo si era introdotto in un istituto bancario di corso Belgio armato di coltello e, dopo aver minacciato i dipendenti presenti, era riuscito a impossessarsi della somma di 570 euro. Il giorno successivo, la stessa persona, parzialmente travisata con cappellino e occhiali da sole, aveva minacciato con una pistola i commessi di un supermercato del quartiere San Donato, facendosi consegnare il denaro in cassa per 1.260 euro. Infine, la settimana successiva, sempre lo stesso uomo, anche questa volta armato di pistola e travisato, aveva sottratto la somma di 700 euro all’interno di un supermercato in zona Piazza Statuto.