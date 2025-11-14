Torino, Musetti in visita alla Juve: maglia numero 10 e sorrisi

Dopo la sconfitta contro Alcaraz e l'uscita dalle Finals di Torino, Lorenzo Musetti ha fatto tappa alla Continassa per una visita speciale. Il tennista azzurro è stato accolto nel centro sportivo della Juventus, trascorrendo alcune ore tra campo, spogliatoi e aree tecniche della struttura. Alla Continassa ha incontrato l'allenatore Luciano Spalletti e diversi giocatori bianconeri non convocati in Nazionale, come Federico Gatti e Daniele Rugani. Per celebrare l'occasione, Musetti ha ricevuto in regalo una maglia della Juventus personalizzata con il suo nome e il numero 10, gesto che ha accompagnato la sua giornata tra visite e incontri informali. L'uscita dal torneo non ha impedito al tennista di vivere un momento di leggerezza, accolto con entusiasmo dallo staff tecnico e dai presenti.