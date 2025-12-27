Logo Tgcom24
COMPLEANNO TONDO

Timothée Chalamet festeggia 30 anni con un record

In America l'attore ha registrato il maggiore incasso medio per sale di un film a distribuzione limitata

di Michelangelo Iuliano
27 Dic 2025 - 13:38
01:34 

Spegne 30 candeline oggi il volto più eccentrico - e originale - del cinema mondiale: Timothee, o Timoti all'americana, Chalamet festeggia con un record la cifra tonda. "Marty supreme", ispirato alla vita del campione di ping pong Marty Reisman, ha registrato in America il maggiore incasso medio per sale di un film a distribuzione limitata - in attesa della stagione dei premi, un nuovo piccolo miracolo del giovane mago del grande schermo. 

