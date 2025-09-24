Thailandia, enorme voragine davanti all'ospedale di Bangkok

Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato mercoledì mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati. Appena fuori da una stazione di polizia locale e dall'ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, un buco di circa 50 metri ha tranciato cavi elettrici e portato alla luce una tubatura rotta da cui ha cominciato a sgorgare acqua. Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato l'area, mentre un pick-up barcollava precariamente sul bordo della voragine. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri di Bangkok, ha dichiarato che il crollo era probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita d'acqua.