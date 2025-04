Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita a Istanbul, in Turchia. Il sisma si è verificato nel Mare di Marmara, nei pressi di Silivri, ma è stata avvertita distintamente anche a Istanbul, com si vede dai video postati sui social: oggetti che cadono dentro le case, grattacieli che oscillano, gente che fugge in strada e onde che si sono formate sul Bosforo.