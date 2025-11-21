Tensioni a Bologna per Virtus-Maccabi: i manifestanti incendiano pezzi di un cantiere

Secondo le stime della Questura, sarebbero circa 5mila le persone partite da piazza Maggiore per protestare contro Virtus-Maccabi di basket al PalaDozza di Bologna. Il corteo sarebbe arrivato su via Lame e si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere e hanno recuperato transenne, mazze di legno e altri materiali. Poi alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni, bottiglie di vetro verso gli agenti. Sono stati sparati anche dei fuochi d'artificio indirizzati sulle forze dell'ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere. "A quel punto è stato reso necessario l'utilizzo del l'idrante da parte delle Forze dell'Ordine per disperdere la folla", dice la Questura. Il gruppo poi si è diviso, alcuni verso piazza Malpighi altri verso Ugo Bassi e Marconi.