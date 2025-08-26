Logo Tgcom24
Mondo
per gli ostaggi

Tel Aviv, le proteste viste dal drone

In migliaia in piazza per chiedere al governo"un accordo sul rilascio

26 Ago 2025 - 22:16
La marcia chiude una giornata di mobilitazione in tutto il paese, indetta dal Forum delle famiglie degli ostaggi.  

