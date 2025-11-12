Logo Tgcom24
SITUAZIONE DI EMERGENZA

Taiwan, piogge torrenziali e violente raffiche di vento: evacuate migliaia di persone

Esondato un torrente nella contea di Hualien con gli escavatori che hanno cercato di controllare il corso dell'acqua

12 Nov 2025 - 15:32
01:10 

Forti piogge e violente raffiche di vento a Taiwan per l'arrivo della tempesta tropicale Fung-wong. Esondato un torrente nella contea di Hualien con gli escavatori che hanno cercato di controllare il corso dell'acqua. I forti venti e le inondazioni degli ultimi giorni hanno anche causato gravi danni alle case nella contea di Taitung. Taiwan ha evacuato più di 8.300 persone dalle zone costiere e montuose e ha chiuso le scuole prima dell'arrivo della tempesta.