Taiwan, Pechino lancia la "Missione Giustizia 2025"

Si tratta di manovre a fuoco reale intorno a Taiwan per simulare il blocco dei principali porti, oltre ad attacchi a obiettivi marittimi e operazioni per respingere "interferenze esterne".

29 Dic 2025 - 09:12
