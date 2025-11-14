Taiwan, i residenti al lavoro per rimuovere i detriti dopo le alluvioni

A Yilan i residenti ripuliscono le loro case dai detriti e riparano i danni causati dalle forti piogge che hanno colpito alcune zone di Taiwan a causa di una depressione tropicale che ha provocato inondazioni e un rischio continuo di frane. 95 persone sono rimaste ferite in tutta l'isola per la tempesta Fung-wong che ha colpito la contea meridionale di Pingtung. Le autorità hanno evacuato oltre 8.500 persone dalle zone costiere e montuose con l'avvicinarsi della tempesta. Le zone costiere settentrionali intorno alla città di Yilan hanno registrato oltre un metro di pioggia. Le scuole e gli uffici sono stati riaperti in tutta Taiwan dopo due giorni di chiusura in alcune zone. Uno degli impatti più gravi della tempesta si è verificato nel villaggio di Mingli, nella contea orientale di Hualien, che ha subito gravi inondazioni dopo lo straripamento di un torrente.